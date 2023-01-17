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Бойко Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

19.07.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1889

Дочь: Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич

Бакумовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Моисей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
19.07.1890
Бакумовка, Київська область
Причина смерти: От чехотки
Похороны
20.07.1890
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
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