Бойко Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти19.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1889
Дочь: Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1890
Причина смерти: От чехотки
Похороны
20.07.1890
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя