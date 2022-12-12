Бойко Моисей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бойко Тимофей Саввич
Мать: Бойко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1889
Дочь: Наталия Моисеевна
Мать ребёнка: Бойко Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1894
Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна
Рождение ребёнка
08.07.1897
Сын: Бойко Петр Моисеевич
Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1900
Сын: Бойко Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василина Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Устина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно