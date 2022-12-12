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Бойко Моисей Тимофеевич

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бойко Тимофей Саввич

Мать: Бойко Агафия Ивановна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
01.09.1889

Дочь: Наталия Моисеевна

Мать ребёнка: Бойко Степанида Ивановна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бойко Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
21.08.1894

Сын: Бойко Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
08.07.1897

Сын: Бойко Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
08.06.1900

Сын: Бойко Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Бойко Устина Павловна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василина Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Устина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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