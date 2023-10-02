Голов Дорофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна
Мать ребёнка: Голова Таисия
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Голова Таисия
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Игнатова-Голова Александра Дорофеевна
Мать ребёнка: Голова Таисия
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Голова Таисия
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Голова Нина Дорофеевна
Мать ребёнка: Голова Таисия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Голов Владимир Дорофеевич
Мать ребёнка: Голова Таисия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Голова Вера Дорофеевна
Мать ребёнка: Голова Таисия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Голов Валентин Дорофеевич
Мать ребёнка: Голова Таисия
Смерть
Неизвестно