Голов Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолов Дорофей

Голов Дорофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна

Мать ребёнка: Голова Таисия

Рождение ребёнка
1921

Сын: Голов Михаил Дорофеевич

Мать ребёнка: Голова Таисия

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Игнатова-Голова Александра Дорофеевна

Мать ребёнка: Голова Таисия

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Голов Николай Дорофеевич

Мать ребёнка: Голова Таисия

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Голова Нина Дорофеевна

Мать ребёнка: Голова Таисия

Рождение ребёнка
1937

Сын: Голов Владимир Дорофеевич

Мать ребёнка: Голова Таисия

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Голова Вера Дорофеевна

Мать ребёнка: Голова Таисия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Голов Валентин Дорофеевич

Мать ребёнка: Голова Таисия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close