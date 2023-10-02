Голова Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голова Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Рождение ребёнка
1921

Сын: Голов Михаил Дорофеевич

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Игнатова-Голова Александра Дорофеевна

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Голов Николай Дорофеевич

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Голова Нина Дорофеевна

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Рождение ребёнка
1937

Сын: Голов Владимир Дорофеевич

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Голова Вера Дорофеевна

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Рождение ребёнка
1941

Сын: Голов Валентин Дорофеевич

Отец ребёнка: Голов Дорофей

Смерть
Неизвестно
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