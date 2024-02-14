(Думбаева) Гульчачак Киямовна
Место рожденияд.Энтуганы, РТ, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Думбаев Киям
Мать: (Гайнетдинова) Нурлехаят
Рождение ребёнка
11.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмамедов Ариф Гасанович
Рождение ребёнка
11.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмамедов Ариф Гасанович
Смерть
2003