(Думбаева) Гульчачак Киямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Думбаева) Гульчачак Киямовна

Место рождения

д.Энтуганы, РТ, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Думбаев Киям

Мать: (Гайнетдинова) Нурлехаят

Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмамедов Ариф Гасанович

Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмамедов Ариф Гасанович

Смерть
2003

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