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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Шерстин Владимир
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шерстин Владимир
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Шерстин Владимир