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Татьяна Степановна
Татьяна Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Иванович
Около 1780 г.р.
Мать
Ирина Степановна
Около 1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Степан Иванович
Мать:
Ирина Степановна
Смерть
Неизвестно
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