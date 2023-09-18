Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Степан Иванович

Мать: Ирина Степановна

Смерть
Неизвестно
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