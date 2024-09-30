Постовалов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1798
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Постовалов Григорий Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Постовалов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Постовалов Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Постовалова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Постовалов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Дочь: Постовалова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1798