Постовалов Василий Григорьевич Около 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Постовалов Григорий Лукич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Постовалов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Постовалов Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Постовалова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Постовалов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Дочь: Постовалова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
1798
Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область

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