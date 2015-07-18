Сосенкина (Серёгина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосенкина (Серёгина) Александра

Сосенкина (Серёгина) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: Серёгин Василий

Мать: не указана

Кропоткинская, 14-17
Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Сосенкин Василий

Отец ребёнка: Сосенкин Николай

Москва
Кропоткинская, 14-17
Рождение ребёнка
25.06.1922

Дочь: Сосенкина Ольга

Отец ребёнка: Сосенкин Николай

Москва
Место жительства
Неизвестно
Кропоткинская, 14-17
Смерть
Неизвестно
Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close