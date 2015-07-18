Сосенкина (Серёгина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: Серёгин Василий
Мать: не указана
Кропоткинская, 14-17
Рождение ребёнка
19.02.1919
Сын: Сосенкин Василий
Отец ребёнка: Сосенкин Николай
Москва
Кропоткинская, 14-17
Рождение ребёнка
25.06.1922
Дочь: Сосенкина Ольга
Отец ребёнка: Сосенкин Николай
Москва
Место жительства
Неизвестно
Кропоткинская, 14-17
Смерть
Неизвестно
Москва