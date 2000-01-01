Сосенкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосенкин Василий

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Место рождения

Москва

Дата рождения

19.02.1919

Дата смерти

02.02.1942

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

До 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919

Отец: Сосенкин Николай

Мать: Сосенкина Александра

Москва
Кропоткинская, 14-17
Образование
С 1926 по 1941
Артиллерийская академия, Москва
Высшее военное
Работа или профессия
Неизвестно
офицер КА
Смерть
02.02.1942
г. Зубцов Тверской обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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