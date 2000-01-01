Сосенкин Василий
Место рожденияМосква
Дата рождения19.02.1919
Дата смерти02.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919
Отец: Сосенкин Николай
Мать: Сосенкина Александра
Москва
Кропоткинская, 14-17
Образование
С 1926 по 1941
Артиллерийская академия, Москва
Высшее военное
Работа или профессия
Неизвестно
офицер КА
Смерть
02.02.1942
г. Зубцов Тверской обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести