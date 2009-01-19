(Вахтина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вахтина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1920

Дата смерти

19.01.2009

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1920

Отец: Вахтин Илья Захарович

Мать: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
02.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
19.01.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж
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