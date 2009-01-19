(Вахтина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1920
Дата смерти19.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1920
Отец: Вахтин Илья Захарович
Мать: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
02.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
19.01.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж