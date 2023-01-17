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Вахтин Илья Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вахтин Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вахтин Михаил

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
19.11.1909

Дочь: Волокитина Прасковья

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гирчева Анна

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Вахтин Андрей

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
15.05.1920

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1929

Сын: Вахтин Павел

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
10.02.1933

Сын: Вахтин Федор Ильич

Мать ребёнка: Вахтина Ефимия

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахтина Ефимия

Осуждение
Неизвестно
Вахтин Илья Захарович (1886) Дата рождения: 1886 г. Место рождения: Воронежская обл., Землянский р-н, с. Меловатка Пол: мужчина Приговор: спецпоселение Источники данных: БД "Жер... Показать все
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж
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