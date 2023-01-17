Вахтин Илья Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Вахтин Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вахтин Михаил
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
19.11.1909
Дочь: Волокитина Прасковья
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гирчева Анна
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Вахтин Андрей
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
15.05.1920
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Вахтин Павел
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
10.02.1933
Сын: Вахтин Федор Ильич
Мать ребёнка: Вахтина Ефимия
Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахтина Ефимия
Осуждение
Неизвестно
Вахтин Илья Захарович (1886) Дата рождения: 1886 г. Место рождения: Воронежская обл., Землянский р-н, с. Меловатка Пол: мужчина Приговор: спецпоселение Источники данных: БД "Жер... Показать все
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж