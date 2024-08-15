Каткова (Котова) Наталья Ильина
Место рождения
Дата рождения19.08.1898 ст.
Дата смерти01.12.1980
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1898 ст.
Отец: Котов Илья Епифаниев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1919
Отец ребёнка: Тюрин Федор Стефанович
Воспреемники: Дробытов Георгий Евфимович Котова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
24.02.1921
Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов
Воспреемники: Катков Лев Никитич и Медведева Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
28.11.1924
Дочь: Флейшер (Каткова) Екатрина Георгиевна
Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов
Рождение ребёнка
01.03.1927
Сын: Катков Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов
Рождение ребёнка
?.06.1930
Сын: Катков Иван Егорович
Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов
Рождение ребёнка
01.03.1933
Дочь: Журавлёва (Каткова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов
Смерть
01.12.1980
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край