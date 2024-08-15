Каткова (Котова) Наталья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Котова) Наталья Ильина

Место рождения

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

19.08.1898 ст.

Дата смерти

01.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1898 ст.

Отец: Котов Илья Епифаниев

Мать: Котова Матрона Венедиктова

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Егор (Георгий) Романов

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Федор Стефанович

Рождение ребёнка
02.02.1919

Сын: Тюрин Федор Фёдорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Стефанович

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники: Дробытов Георгий Евфимович Котова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
24.02.1921

Сын: Катков Василий Георгиев

Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники: Катков Лев Никитич и Медведева Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
28.11.1924

Дочь: Флейшер (Каткова) Екатрина Георгиевна

Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1927

Сын: Катков Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1930

Сын: Катков Иван Егорович

Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1933

Дочь: Журавлёва (Каткова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Катков Егор (Георгий) Романов

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.12.1980
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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