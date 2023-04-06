Холопов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1907
Крещение
31.03.1907
Родители: села Великого крестьянин Алексей Григорьев Холопов и законная жена его Серафима Иванова, оба православного исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и Мария... Показать все
Смерть
Неизвестно