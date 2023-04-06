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Холопов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1907

Отец: Холопов Алексей Григорьев

Мать: Холопова Серафима Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
31.03.1907
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Алексей Григорьев Холопов и законная жена его Серафима Иванова, оба православного исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и Мария... Показать все
Смерть
Неизвестно
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