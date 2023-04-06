Холопова Серафима Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти10.03.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1902
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
30.03.1907
Сын: Холопов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Олимпиада Алексеева
Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
06.09.1912
Дочь: София Алексеева
Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1923
Причина смерти: сыпной тиф | Смерть в возрасте 48 лет. Сообщил о смерти муж Алексей Григорьевич Холопов | ГКУ ЯО ГАЯО