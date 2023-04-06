Холопова Серафима Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова Серафима Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

10.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1902

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Холопов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Олимпиада Алексеева

Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.09.1912

Дочь: София Алексеева

Отец ребёнка: Холопов Алексей Григорьев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Алексей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.03.1923
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: сыпной тиф | Смерть в возрасте 48 лет. Сообщил о смерти муж Алексей Григорьевич Холопов | ГКУ ЯО ГАЯО
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