Важник Никита Маркиянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1870
Отец: Важник Маркіян
Мать: Важник Варвара
Рождение ребёнка
06.07.1899
Мать ребёнка: Важник Ева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Важник Ева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Важник Ева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Важник Ева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Важник Алексей
Мать ребёнка: Важник Ева
Работа или профессия
Неизвестно