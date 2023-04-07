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Важник Никита Маркиянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1870

Отец: Важник Маркіян

Мать: Важник Варвара

Рождение ребёнка
06.07.1899

Сын: Важник Василий Никитин

Мать ребёнка: Важник Ева

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Важник Ева

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Важник Ева

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Важник Ева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Важник Алексей

Мать ребёнка: Важник Ева

Работа или профессия
Неизвестно
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