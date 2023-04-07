Важник (Важнік) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВажник (Важнік) Варвара

Важник (Важнік) Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1862

Сын: Важник Кузьма Маркиянов

Отец ребёнка: Важник Маркіян

Рождение ребёнка
02.12.1867

Сын: Важник Афанасий Маркиянов

Отец ребёнка: Важник Маркіян

Рождение ребёнка
21.02.1870

Сын: Важник Никита Маркиянов

Отец ребёнка: Важник Маркіян

Рождение ребёнка
12.03.1885

Сын: Важник Алексей

Отец ребёнка: Важник Маркіян

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close