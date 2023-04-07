Важник (Важнік) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1862
Отец ребёнка: Важник Маркіян
Рождение ребёнка
02.12.1867
Сын: Важник Афанасий Маркиянов
Отец ребёнка: Важник Маркіян
Рождение ребёнка
21.02.1870
Отец ребёнка: Важник Маркіян
Рождение ребёнка
12.03.1885
Сын: Важник Алексей
Отец ребёнка: Важник Маркіян
Работа или профессия
Неизвестно