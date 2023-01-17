Давыдова Ефросинья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Ефросинья Павлова

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Место рождения

с.Елаур Сенгилеевский район. Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Елаур Сенгилеевский район. Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.

Сын: Давыдов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Давыдов Филипп Петров

Елаур, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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