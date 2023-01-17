Давыдова Ефросинья Павлова
Место рожденияс.Елаур Сенгилеевский район. Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Елаур Сенгилеевский район. Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Филипп Петров
Елаур, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно