Давыдов Филипп Петров
Место рожденияс.Елаур, Сенгилеевский район Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Елаур, Сенгилеевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Давыдова Ефросинья Павлова
Елаур, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно