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Давыдов Филипп Петров

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Место рождения

с.Елаур, Сенгилеевский район Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Елаур, Сенгилеевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.

Сын: Давыдов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Давыдова Ефросинья Павлова

Елаур, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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