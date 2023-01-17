Ветров Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетров Иван Фёдорович

Ветров Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1907

Дочь: Перелыгина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ветрова ?

Топкое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ветрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ветрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Иван Иванович

Мать ребёнка: Ветрова ?

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close