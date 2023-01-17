Ветров Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1907
Дочь: Перелыгина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ветрова ?
Топкое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ветрова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ветрова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Иван Иванович
Мать ребёнка: Ветрова ?
Смерть
1943