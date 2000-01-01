деревня Топкое, деревня Топкое, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Топкое

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
47. Топкий, хутор бывший государственный, дворов 15, жителей 109, 3 овч. звд.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
Топкин (хутор)25город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291470Топкоедеревня52°46'с.ш.36°12'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Станово-Колодезьское сельское поселение
54647443161д Топкоедеревня
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