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Михайлов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1961

Дата смерти

17.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1961

Отец: Михайлов Николай

Мать: Михайлова Валентина

Рождение ребёнка
29.04.1979

Дочь: Михайлова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна

Рождение ребёнка
15.05.1981

Сын: Михайлов Николай Викторович

Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна

Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Михайлова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна

Рождение ребёнка
12.03.1988

Сын: Михайлов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна

Рождение ребёнка
07.11.1990

Сын: Михайлов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна

Смерть
17.06.2013

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