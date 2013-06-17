Михайлов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1961
Дата смерти17.06.2013
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1961
Отец: Михайлов Николай
Мать: Михайлова Валентина
Рождение ребёнка
29.04.1979
Дочь: Михайлова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна
Рождение ребёнка
15.05.1981
Сын: Михайлов Николай Викторович
Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Михайлова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна
Рождение ребёнка
12.03.1988
Сын: Михайлов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна
Рождение ребёнка
07.11.1990
Сын: Михайлов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Стахальская Галина Рафаиловна
Смерть
17.06.2013