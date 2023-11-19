Стахальская Галина Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956
Отец: Стахальский Рафаил
Рождение ребёнка
29.04.1979
Дочь: Михайлова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1981
Сын: Михайлов Николай Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Михайлова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1988
Сын: Михайлов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1990
Сын: Михайлов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич