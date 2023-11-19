Стахальская Галина Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахальская Галина Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956

Отец: Стахальский Рафаил

Мать: Островская Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
29.04.1979

Дочь: Михайлова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1981

Сын: Михайлов Николай Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Михайлова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.03.1988

Сын: Михайлов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1990

Сын: Михайлов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

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