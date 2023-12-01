Чернявская (Курило) Нина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Курило) Нина Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Курило Назар

Мать: Курило (Шишко) Христя

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чернявский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чернявский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Марченко (Чернявская) Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич

Широкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.09.1954

Дочь: Куцко (Чернявская) Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич

Широкое, Дніпропетровська область
Смерть
1995

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