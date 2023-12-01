Чернявская (Курило) Нина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Курило Назар
Мать: Курило (Шишко) Христя
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чернявский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Чернявский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Марченко (Чернявская) Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
21.09.1954
Дочь: Куцко (Чернявская) Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Чернявский Григорий Артемьевич
Смерть
1995