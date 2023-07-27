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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
366Широкое, мест. вл.при рч. Ингульце и балке Широкой.1506541417501802Церковь православная 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
161. Широкое, местечко бывшее государственное, при реке Ингульце, дворов 779, жителей 4976, волостное правление (уездный город 135 в.), церковь православная, школа, аптек Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Широкое3823229791819601058341184426
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Широкое, при реке Ингульце (сельское общество)20214561586710428
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5016Широкеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Широківськийселищна рада Широківська