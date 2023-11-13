Мать Анатолия Васильевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Анатолия Васильевича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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