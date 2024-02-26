Конев Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конев Емельян Никитич

Мать: Конева Ирина Никитична

Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Конев Федор Иванович

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.11.1892

Сын: Конев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
19.10.1897

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Конев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Конев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Солодники
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