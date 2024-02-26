Конев Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конев Емельян Никитич
Мать: Конева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
17.02.1890
Сын: Конев Федор Иванович
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.11.1892
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
19.10.1897
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
17.09.1904
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1907
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конев Ефим Иванович
Мать ребёнка: Конева Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Солодники