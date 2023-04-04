Batsanov (Petrunichev Петруничева) Елена Алеесеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1895
Дата смерти14.03.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895
Отец: Петруничев Алексей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Military Surgeon
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1980
Похороны
Неизвестно
Donskoy Monastery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia