Batsanov (Petrunichev Петруничева) Елена Алеесеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Batsanov (Petrunichev Петруничева) Елена Алеесеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1895

Дата смерти

14.03.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895

Отец: Петруничев Алексей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Military Surgeon
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.03.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Donskoy Monastery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
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