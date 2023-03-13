Прохоръ Васильевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоръ Васильевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Хачинъ Федотъ

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Сын: Чувашевъ Григорий

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алексеева

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