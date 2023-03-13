Прохоръ Васильевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Хачинъ Федотъ
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Чувашевъ Григорий
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алексеева