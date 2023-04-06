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Киселев Иван Степанович

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Место рождения

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Киселев Степан Федоров

Мать: Киселева Мария Васильевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1893

Жена: Киселева Пелагея Васильевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.

Сын: Киселев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Сын: Киселев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.09.1905

Сын: Киселев Павел Иванович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Киселев Василий Иванович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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