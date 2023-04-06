Киселев Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Киселев Степан Федоров
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1905
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно