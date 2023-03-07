Киселева (Кулейкина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.09.1905
Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.10.1913
Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно