Киселева (Кулейкина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Кулейкина) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1893

Муж: Киселев Иван Степанович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.

Сын: Киселев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Сын: Киселев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.09.1905

Сын: Киселев Павел Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Киселев Василий Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Степанович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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