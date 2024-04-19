Мирон Пименов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Пименов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1806 или 1808 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Пимен

Мать: не указана

Семена Михайлова приемыш Мирон,переведены той же мензелинской округи деревни Балутаева?
Рождение ребёнка
1806 или 1808 ст.

Сын: Степан Миронов

Мать ребёнка: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Военная служба
1809
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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