Мирон Пименов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1785 ст.
Отец: Пимен
Мать: не указана
Семена Михайлова приемыш Мирон,переведены той же мензелинской округи деревни Балутаева?
Рождение ребёнка
1806 или 1808 ст.
Сын: Степан Миронов
Мать ребёнка: не указана
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Военная служба
1809
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно