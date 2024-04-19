Пимен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Пименова

Мать ребёнка: не указана

Мензелинской округи деревни Балутаева?
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никита Пименов

Мать ребёнка: не указана

Семена Михайлова приемыш Никита,переведены той же мензелинской округи деревни Балутаева?
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Мирон Пименов

Мать ребёнка: не указана

Семена Михайлова приемыш Мирон,переведены той же мензелинской округи деревни Балутаева?
Смерть
Неизвестно

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