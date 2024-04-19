Пимен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Пименова
Мать ребёнка: не указана
Мензелинской округи деревни Балутаева?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никита Пименов
Мать ребёнка: не указана
Семена Михайлова приемыш Никита,переведены той же мензелинской округи деревни Балутаева?
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Мирон Пименов
Мать ребёнка: не указана
Семена Михайлова приемыш Мирон,переведены той же мензелинской округи деревни Балутаева?
Смерть
Неизвестно