Ровнова (Вишнякова) Елизавета Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ровнова (Вишнякова) Елизавета Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишняков Владимир Иванович

Мать: (Авророва) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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