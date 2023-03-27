Вишняков Владимир Иванович
Место рожденияВладимирская губ., Суздальский уезд, с. Никола Гора
Дата рождения1873
Дата смерти20.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Вишняков Иван
Мать: не указана
Владимирская губ., Суздальский уезд, с. Никола Гора
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вишняков Павел Владимирович
Мать ребёнка: Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
31.12.1904
Сын: Вишняков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Клавдия Александровна
Горьковская обл., Выксунский р-н, с. Верх-Верея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Александровна
Смерть
20.11.1937
Расстрелян по статье 58, пункты 10-11