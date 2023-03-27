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Вишняков Владимир Иванович

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Место рождения

Владимирская губ., Суздальский уезд, с. Никола Гора

Дата рождения

1873

Дата смерти

20.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1901 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Вишняков Иван

Мать: не указана

Владимирская губ., Суздальский уезд, с. Никола Гора
Рождение ребёнка
1901

Сын: Вишняков Павел Владимирович

Мать ребёнка: Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
31.12.1904

Сын: Вишняков Василий Владимирович

Мать ребёнка: Клавдия Александровна

Горьковская обл., Выксунский р-н, с. Верх-Верея
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Александровна

Смерть
20.11.1937
Расстрелян по статье 58, пункты 10-11
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