Пашутина Антонина Яковлевна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пашутина Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

01.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1901

Сын: Игумнов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Игумнов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Игумнова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.05.1906

Дочь: Игумнова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1908

Сын: Игумнов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Игумнов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Игумнов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич

Смерть
01.01.1915
Синеглазово, Копейский, Челябинская область

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