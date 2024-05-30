Пашутина Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти01.01.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1901
Сын: Игумнов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.02.1902
Сын: Игумнов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Игумнова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.1906
Дочь: Игумнова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.12.1908
Сын: Игумнов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.12.1910
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Игумнов Андрей Дмитриевич
Смерть
01.01.1915