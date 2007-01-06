Паровая (Корлякова) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паровая (Корлякова) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960

Отец: не указан

Мать: Корлякова Раиса Михайловна

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