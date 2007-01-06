Корлякова (Мананникова) Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.11.1935
Дата смерти06.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1960
Дочь: Паровая (Корлякова) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Корляков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1966
Дочь: Штрекель (Корлякова) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.01.2007