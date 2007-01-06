Корлякова (Мананникова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корлякова (Мананникова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.11.1935

Дата смерти

06.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935

Отец: Мананников Михаил Евсеевич

Мать: Мананникова (Ерёмина) Анна Васильевна

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корляков Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.04.1960

Дочь: Паровая (Корлякова) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Корляков Юрий Николаевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1966

Дочь: Штрекель (Корлякова) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
06.01.2007
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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