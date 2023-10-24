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Ястребкова Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Ястребков Алексей Ильин

Мать: Ястребкова Серафима Андреева

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