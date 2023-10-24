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Ястребкова Лидия Алексеевна
Ястребкова Лидия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Ястребков Алексей Ильин
1915 г.р.
Мать
Ястребкова Серафима Андреева
1913 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Ястребков Алексей Ильин
Мать:
Ястребкова Серафима Андреева
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