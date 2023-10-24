Ястребкова Серафима Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ястребкова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Ястребков Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ястребков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Ястребков Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ястребкова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Ястребков Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно