Ястребкова Серафима Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребкова Серафима Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ястребкова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Ястребков Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Ястребков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Ястребков Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ястребкова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Ястребков Алексей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ястребков Алексей Ильич

Смерть
Неизвестно
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