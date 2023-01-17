Бибинасима Миннигалиевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1880 ст.
Дата смерти31.01.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1880 ст.
Отец: Миннигали Абдулнасыров
Мать: Бибилатыфа Акмаметова
Бракосочетание
19.04.1902 ст.
Муж: Тимерша Изатуллин
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тимершин Саетша Тимершович
Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тимершин Барый Тимершевич
Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тимершина Рахиля Тимершивна
Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин
Рождение ребёнка
09.03.1917 ст.
Сын: Тимершин Малик Тимершиевич
Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тимуршин Ибрагим Тимуршинович
Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимершин Габдрахман Тимершевич
Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин
Смерть
31.01.1956