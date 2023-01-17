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Бибинасима Миннигалиевна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1880 ст.

Дата смерти

31.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1880 ст.

Отец: Миннигали Абдулнасыров

Мать: Бибилатыфа Акмаметова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.04.1902 ст.

Муж: Тимерша Изатуллин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тимершин Саетша Тимершович

Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тимершин Барый Тимершевич

Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тимершина Рахиля Тимершивна

Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1917 ст.

Сын: Тимершин Малик Тимершиевич

Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тимуршин Ибрагим Тимуршинович

Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимершин Габдрахман Тимершевич

Отец ребёнка: Тимерша Изатуллин

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1956
Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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