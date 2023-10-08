Ярмухаметова (Хамзина) Фарида Масагутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1909
Дата смерти31.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова (Ярмухаметова) Сажида Фаруковна
Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухаметов Сабит Фарукович
Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухаметов Раис Фарукович
Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1927
Сын: Ярмухаметов Фарит Фарукович
Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович
Рождение ребёнка
01.05.1932
Сын: Ярмухаметов Сагит Фарукович
Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Ярмухаметов Рашит Фарукович
Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович
Смерть
31.01.1992
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область