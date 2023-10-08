Ярмухаметова (Хамзина) Фарида Масагутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаметова (Хамзина) Фарида Масагутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1909

Дата смерти

31.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1909

Отец: Хамзин Масагут Хамзич

Мать: Хамзина (Рахматуллина) Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Ярмухаметова) Сажида Фаруковна

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Верхнеаршинский, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухаметов Сабит Фарукович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухаметов Раис Фарукович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Верхнеаршинский, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Рождение ребёнка
25.07.1927

Сын: Ярмухаметов Фарит Фарукович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1932

Сын: Ярмухаметов Сагит Фарукович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Ярмухаметов Рашит Фарукович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.01.1992
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

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