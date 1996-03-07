Ярмухаметов Сагит Фарукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаметов Сагит Фарукович

Место рождения

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1932

Дата смерти

07.03.1996

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1932

Отец: Ярмухаметов Фарук Тагирович

Мать: Ярмухаметова Фарида Масагутовна

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фахита Нафиковна

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фахита Нафиковна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
25.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фахита Нафиковна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмухаметова Фахита Нафиковна

Смерть
07.03.1996
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
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