Ярмухаметов Сагит Фарукович
Место рождения
Дата рождения01.05.1932
Дата смерти07.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1932
Рождение ребёнка
13.04.1958
Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1961
Рождение ребёнка
25.11.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1996