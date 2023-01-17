Назарова (Пимнева) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Пимнева) Ксения Николаевна

Назарова (Пимнева) Ксения Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Назаров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Федорович

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Иван Федорович

Смерть
2004
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close