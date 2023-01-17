Назарова (Пимнева) Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Назаров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Федорович
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Тольятти, Тольятти, Самарская область