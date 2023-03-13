Василиса Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Еремеева

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Место рождения

починка Печерского

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

1743 г.р.
1752 г.р.
1756 г.р.
1757 г.р.
1759 г.р.
1761 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

починка Печерского
Рождение ребёнка
1743

Сын: Титъ

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иванъ Евстифеевъ

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

починка Печерского
Рождение ребёнка
1757

Сын: Каратовъ Степанъ

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

починка Печерского
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ

починка Печерского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстифей Фадеевъ

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