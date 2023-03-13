Василиса Еремеева
Место рожденияпочинка Печерского
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
починка Печерского
Рождение ребёнка
1743
Сын: Титъ
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иванъ Евстифеевъ
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
починка Печерского
Рождение ребёнка
1757
Сын: Каратовъ Степанъ
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
починка Печерского
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Евстифей Фадеевъ
починка Печерского
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстифей Фадеевъ