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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Пол
Женский
Отец
Евстифей Фадеевъ
1715 г.р.
Мать
Василиса Еремеева
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Евстифей Фадеевъ
Мать:
Василиса Еремеева
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