Костинова Ульяна Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Костинова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Костинов Василий Козьмич
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно