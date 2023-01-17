Костинова Ульяна Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова Ульяна Дорофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Костинова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Костинов Василий Козьмич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Василий Козьмич

Смерть
Неизвестно
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