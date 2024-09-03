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Кривенцов Артемий Иванов

Место рождения

Село Лупаньи, Чернский стан, Мценский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Кривенцов Иван Васильев

Мать: Кривенцова Авдотья

Рождение ребёнка
1678

Сын: Кривенцов Ларион Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Кривенцов Игнат Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Кривенцов Дорофей Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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