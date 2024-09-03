Кривенцов Артемий Иванов
Место рожденияСело Лупаньи, Чернский стан, Мценский уезд, Орловская губерния
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Кривенцов Иван Васильев
Мать: Кривенцова Авдотья
Рождение ребёнка
1678
Сын: Кривенцов Ларион Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Кривенцов Дорофей Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно