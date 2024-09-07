Кривенцов Дорофей Артемьев
Место рожденияЧернский стан, Мценский уезд, Орловская губерния
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Кривенцов Артемий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Толмачева (Кривенцова) Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Кривенцова Алена Васильева
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Кривенцова Алена Васильева
Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно