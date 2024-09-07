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Кривенцов Дорофей Артемьев

Место рождения

Чернский стан, Мценский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Кривенцов Артемий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенцова Алена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Толмачева (Кривенцова) Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Кривенцова Алена Васильева

Рождение ребёнка
1707

Сын: Кривенцов Яков Дорофеев

Мать ребёнка: Кривенцова Алена Васильева

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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