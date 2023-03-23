Лосев Алексей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1908
Дата смерти16.05.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908
Отец: Лосев Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1929
Сын: Лосев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лосева Лина Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Лосева Лина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Лина Васильевна
Смерть
16.05.1982