Лосев Алексей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Алексей Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

16.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908

Отец: Лосев Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Лосев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лосева Лина Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лосев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лосева Лина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Лина Васильевна

Смерть
16.05.1982
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